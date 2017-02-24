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Дальнее зарубежье 24.02.2017 09:27

В Эстонии отмечают 99-й День независимости

В Эстонии в пятницу отмечается 99-я годовщина независимости государства.

По традиции, официальные мероприятия начнутся с подъема флага над башней Длинный Герман в Таллине. На церемонии выступит спикер парламента Эйки Нестор, на ней будут присутствовать президент Керсти Кальюлайд, депутаты парламента, члены правительства, представители аккредитованного в Эстонии дипломатического корпуса.

Будут возложены венки и цветы к подножью памятника участникам Освободительной войны 1918-1920 годов. В Домском соборе пройдет богослужение.

В полдень на площади Свободы начнется военный парад. Его примет президент К.Кальюлайд, командовать парадом будет Рихо Террас, которому в канун праздника глава государства присвоила высший офицерский чин полного генерала.

В параде примут участие более 1000 военнослужащих Сил обороны и более 100 единиц боевой техники. Будут представлены все рода войск, объединенные учебные заведения Сил обороны, Балтийский оборонный колледж, представители добровольческой военизированной организации "Кайтселийт". В парадной колонне пройдут военнослужащие из восьми государств-союзников по НАТО, в том числе США, Великобритании, Франции, Польши, стран Балтии.

Американские военные продемонстрируют свои танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley, будут показаны и боевые машины пехоты CV9035, которые в прошлом году поступили на вооружение Сил обороны Эстонии. Будут также представлены стоящие на вооружении Сил обороны Эстонии бронетранспортеры Sisu XA-188, 155 и 122-мм гаубицы, зенитные орудия ZU-23-2, комплексы ПВО Mistral, противотанковые системы Milan и Javelin, 120-мм минометы, мобильные радары ПВО Ground Master 403.

В случае благоприятных погодных условий в воздухе пролетят самолеты и вертолеты пограничных сил, истребители НАТО, а также ожидается пролет самолета-разведчика США AWACS E-3.

После парадного марша желающие смогут ознакомиться с техникой Сил обороны и союзников.

Вечером состоится в концертном зале театра "Эстония" состоится торжественный концерт, на котором с речью выступит президент К.Кальюлайд, после которого она и ее супруг Георгий-Рене Максимовский дадут прием по случаю годовщины независимости государства.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, НЕЗАВИСИМОСТЬ, ПРАЗДНИК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]