В Эстонии отмечают 99-й День независимости

В Эстонии в пятницу отмечается 99-я годовщина независимости государства.
По традиции, официальные мероприятия начнутся с подъема флага над башней Длинный Герман в Таллине. На церемонии выступит спикер парламента Эйки Нестор, на ней будут присутствовать президент Керсти Кальюлайд, депутаты парламента, члены правительства, представители аккредитованного в Эстонии дипломатического корпуса.
Будут возложены венки и цветы к подножью памятника участникам Освободительной войны 1918-1920 годов. В Домском соборе пройдет богослужение.
В полдень на площади Свободы начнется военный парад. Его примет президент К.Кальюлайд, командовать парадом будет Рихо Террас, которому в канун праздника глава государства присвоила высший офицерский чин полного генерала.
В параде примут участие более 1000 военнослужащих Сил обороны и более 100 единиц боевой техники. Будут представлены все рода войск, объединенные учебные заведения Сил обороны, Балтийский оборонный колледж, представители добровольческой военизированной организации "Кайтселийт". В парадной колонне пройдут военнослужащие из восьми государств-союзников по НАТО, в том числе США, Великобритании, Франции, Польши, стран Балтии.
Американские военные продемонстрируют свои танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley, будут показаны и боевые машины пехоты CV9035, которые в прошлом году поступили на вооружение Сил обороны Эстонии. Будут также представлены стоящие на вооружении Сил обороны Эстонии бронетранспортеры Sisu XA-188, 155 и 122-мм гаубицы, зенитные орудия ZU-23-2, комплексы ПВО Mistral, противотанковые системы Milan и Javelin, 120-мм минометы, мобильные радары ПВО Ground Master 403.
В случае благоприятных погодных условий в воздухе пролетят самолеты и вертолеты пограничных сил, истребители НАТО, а также ожидается пролет самолета-разведчика США AWACS E-3.
После парадного марша желающие смогут ознакомиться с техникой Сил обороны и союзников.
Вечером состоится в концертном зале театра "Эстония" состоится торжественный концерт, на котором с речью выступит президент К.Кальюлайд, после которого она и ее супруг Георгий-Рене Максимовский дадут прием по случаю годовщины независимости государства.
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