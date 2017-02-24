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Дальнее зарубежье 24.02.2017 09:49

ФБР отклонило просьбу Белого дома информировать СМИ о связях администрации Трампа с Россией

Просьбу Белого дома предоставлять СМИ информацию о связях нынешней администрации США с Россией отклонило ФБР, сообщает телеканал CNN.

Как сообщил телеканал со ссылкой на несколько официальных источников, ФБР отказало в просьбе администрации США "публично информировать СМИ об известных разведке США связях сотрудников Дональда Трампа с россиянами во время президентской кампании 2016 года".

Однако представитель Белого дома сообщил вечером в четверг, что запрос был подготовлен только после того, как ФБР указало администрации США на то, что не верит, что сообщения о контактах являются достоверными, передает телеканал.

Между тем, представители нынешней администрации США неоднократно заявляли о том, что информация о связях представителей Д.Трампа с Россией была неверной.

Впервые сообщения о связях соратников Д.Трампа с российскими лицами появились в газете The New York Times и на CNN.

Ранее в ряде американских СМИ появились утверждения о том, что некоторые лица, связанные с избирательной кампанией Д.Трампа, имели деловые интересы в России.

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Тэги: США, ФБР, СМИ, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]