ФБР отклонило просьбу Белого дома информировать СМИ о связях администрации Трампа с Россией

Просьбу Белого дома предоставлять СМИ информацию о связях нынешней администрации США с Россией отклонило ФБР, сообщает телеканал CNN.
Как сообщил телеканал со ссылкой на несколько официальных источников, ФБР отказало в просьбе администрации США "публично информировать СМИ об известных разведке США связях сотрудников Дональда Трампа с россиянами во время президентской кампании 2016 года".
Однако представитель Белого дома сообщил вечером в четверг, что запрос был подготовлен только после того, как ФБР указало администрации США на то, что не верит, что сообщения о контактах являются достоверными, передает телеканал.
Между тем, представители нынешней администрации США неоднократно заявляли о том, что информация о связях представителей Д.Трампа с Россией была неверной.
Впервые сообщения о связях соратников Д.Трампа с российскими лицами появились в газете The New York Times и на CNN.
Ранее в ряде американских СМИ появились утверждения о том, что некоторые лица, связанные с избирательной кампанией Д.Трампа, имели деловые интересы в России.
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