Официальные курсы Центробанка: 1,7475 AZN/$1, 1,849 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 24 февраля установил на уровне 1,7475 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 24 февраля ЦБА установил на уровне 1,849 манат/1EUR.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 24 февраля Центробанк установил на уровне 0,0303 манат/1RUB.

Н.Аббасова