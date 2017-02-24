Средняя цена на нефть в 2017-2019гг не превысит $60 за баррель, курс маната к доллару составит 1,89 AZN/1$ - Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings средний курс маната к доллару на 2017-2019гг прогнозирует на уровне 1,89 AZN/1$.
Согласно сообщению агентства, по оценкам Fitch в среднесрочный период средние цены на нефть не превысят $60 за баррель. В частности, на 2017 год средняя цена нефти прогнозируется в $45 за баррель, на 2018г - $55, на 2019г - $60 за баррель.
В сообщении указывается, что при таких ценах на нефть в 2017-2019гг у SOCAR свободный денежный поток (Free Cash Flow, FCF) будет оставаться отрицательным. "Это при условии, что будет применяться комбинирование финансирование ключевых инвестиционных проектов, в которых участвует SOCAR – государственные субсидии и денежные средства компании", - подчеркивает Fitch.
А.Азизов
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