Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7475 EUR   1.849 RUR   0.0303 GBR   2.1933 TRY   0.4888

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.66

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 13° 26 Фев 14° 27 Фев

Макроэкономика 24.02.2017 09:56

Средняя цена на нефть в 2017-2019гг не превысит $60 за баррель, курс маната к доллару составит 1,89 AZN/1$ - Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings средний курс маната к доллару на 2017-2019гг прогнозирует на уровне 1,89 AZN/1$.

Согласно сообщению агентства, по оценкам Fitch в среднесрочный период средние цены на нефть не превысят $60 за баррель. В частности, на 2017 год средняя цена нефти прогнозируется в $45 за баррель, на 2018г - $55, на 2019г - $60 за баррель.

В сообщении указывается, что при таких ценах на нефть в 2017-2019гг у SOCAR свободный денежный поток (Free Cash Flow, FCF) будет оставаться отрицательным. "Это при условии, что будет применяться комбинирование финансирование ключевых инвестиционных проектов, в которых участвует SOCAR – государственные субсидии и денежные средства компании", - подчеркивает Fitch.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: FITCH, КУРС

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]