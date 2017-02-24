Нефть торгуется у максимума за 19 месяцев, Brent - выше $56,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются в ходе азиатских торгов в пятницу после того, как накануне они достигли максимальных отметок за последние 19 месяцев - с июля 2015 года, сообщает MarketWatch.
Это обусловлено менее значительным по сравнению с прогнозом повышение запасов топлива в США на прошлой неделе.
Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:31 подорожали на $0,04 (0,07%) - до $56,62 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена поднялась на $0,74 (1,33%), завершив день на уровне $56,58 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу выросли на $0,02 (0,04%) - до $54,47 за баррель. По итогам предыдущей сессии они прибавили в цене $0,86 (1,6%) и закончили торги на уровне $54,45 за баррель.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 564 тыс. баррелей и достигли 518,683 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,4 млн баррелей.
Американский институт нефти (API) ранее сообщал, что резервы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 884 тыс. баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.
По данным Минэнерго, добыча нефти в США поднялась на минувшей неделе до 9,001 млн баррелей в сутки против 8,977 млн б/с неделей ранее. Производство превысило отметку в 9 млн б/с впервые с апреля прошлого года.
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