Отказываться от спонсорской помощи школам Казахстана нельзя, но ее следует выстроить цивилизованно - глава Минобразования

Спонсорская помощь школам Казахстана будет регламентирована правилами и контролем со стороны общественности, сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев.

"Еще одна задача этого года - поборы в школах. Позиция министерства простая - школе надо помогать - это признак цивилизованности общества. Любое цивилизованное общество школе старается на общественных началах помогать всем, чем может. От этого отказываться ни в коем случае нельзя", - заявил он на заседании коллегии ведомства в пятницу в Астане.

По словам министра, необходимо прописать правила осуществления спонсорской помощи, чтобы "четко было видно, что это добровольно, человек получал моральное вознаграждение, его портрет висел на стене школы и так далее". "Всех, кто не хочет, их заставлять ни в коем случае нельзя, действительно это жестко надо оградить, чтобы в школах поборов не было", - сказал он.

В этой связи будут созданы наблюдательные советы из представителей родительского комитета, нацпалаты "Атамекен", депутатов, областных управлений образования, партий, неправительственных организаций.

"Наблюдательный совет будет курировать деятельность, что там происходит со спонсорскими взносами. Это не запрещено. С министерством финансов мы говорили, им будет разрешаться их формировать и разрешаться открывать счета школы, и школа должна перед этими набсоветами отчитываться", - рассказал Е.Сагадиев.