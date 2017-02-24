Отказываться от спонсорской помощи школам Казахстана нельзя, но ее следует выстроить цивилизованно - глава Минобразования

Спонсорская помощь школам Казахстана будет регламентирована правилами и контролем со стороны общественности, сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев.
"Еще одна задача этого года - поборы в школах. Позиция министерства простая - школе надо помогать - это признак цивилизованности общества. Любое цивилизованное общество школе старается на общественных началах помогать всем, чем может. От этого отказываться ни в коем случае нельзя", - заявил он на заседании коллегии ведомства в пятницу в Астане.
По словам министра, необходимо прописать правила осуществления спонсорской помощи, чтобы "четко было видно, что это добровольно, человек получал моральное вознаграждение, его портрет висел на стене школы и так далее". "Всех, кто не хочет, их заставлять ни в коем случае нельзя, действительно это жестко надо оградить, чтобы в школах поборов не было", - сказал он.
В этой связи будут созданы наблюдательные советы из представителей родительского комитета, нацпалаты "Атамекен", депутатов, областных управлений образования, партий, неправительственных организаций.
"Наблюдательный совет будет курировать деятельность, что там происходит со спонсорскими взносами. Это не запрещено. С министерством финансов мы говорили, им будет разрешаться их формировать и разрешаться открывать счета школы, и школа должна перед этими набсоветами отчитываться", - рассказал Е.Сагадиев.
Азербайджан рано или поздно освободит оккупированные территории – спикер парламента
V Съезд Конгресса азербайджанцев Европы состоится 27 февраля в Амстердаме
Азербайджан продолжит правовое преследование лиц, занимающихся агитацией в пользу сепаратистов в Нагорном Карабахе - МИД
Башак Инам планирует уйти со страхового рынка Азербайджана – глава MBNP
Азербайджанский AccessBank увеличил в 2016г объем депозитов на 2%
MBNP отмечает прогресс в 2016г в решении основных проблем банковского сектора Азербайджана
MIDA получила 20 га земли в Баку для второго проекта строительства доступного жилья
Футбольный клуб "Лестер" уволил главного тренера Раньери
В Азербайджане в 2016 году более 5 тыс. человек обратились в токсикологическое отделение ЦКМ
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
ООО «Азпетрол Лтд.» стало партнером Caspian Energy Forum Baku – 2017
«ASE EXPRESS & OCS, DSV» стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»