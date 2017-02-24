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Финансы 24.02.2017 10:24

MBNP отмечает прогресс в 2016г в решении основных проблем банковского сектора Азербайджана

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP) отмечает прогресс в решении основных проблем банковского сектора в 2016 году.

"В начале 2016 года банковский сектор столкнулся с серьезными проблемами: большой объем нерабочих активов, высокая долларизация и как результат недостаток капитала", - сказал глава MBNP Руфат Асланлы в пятницу на презентации второй фазы проекта Всемирного банка и Госсекретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) по модернизации финансового сектора Азербайджана (FSMP2).

По его словам, благодаря мерам, предпринятым в течение 2016 года, наблюдается стабилизация проблем сектора.

"С середины 2016 года стабилизировался рост нерабочих активов, а к концу года зафиксировано их снижение. Остановилась интенсивная долларизация сектора. Также улучшилась ситуация в банках с капиталом", - сказал Р.Асланлы.

По его словам, в настоящее время банки в Азербайджане приобретают функции активных финансовых посредников.

А.Ахундов

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Тэги: БАНКИ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]