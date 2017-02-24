MBNP отмечает прогресс в 2016г в решении основных проблем банковского сектора Азербайджана

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP) отмечает прогресс в решении основных проблем банковского сектора в 2016 году.
"В начале 2016 года банковский сектор столкнулся с серьезными проблемами: большой объем нерабочих активов, высокая долларизация и как результат недостаток капитала", - сказал глава MBNP Руфат Асланлы в пятницу на презентации второй фазы проекта Всемирного банка и Госсекретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) по модернизации финансового сектора Азербайджана (FSMP2).
По его словам, благодаря мерам, предпринятым в течение 2016 года, наблюдается стабилизация проблем сектора.
"С середины 2016 года стабилизировался рост нерабочих активов, а к концу года зафиксировано их снижение. Остановилась интенсивная долларизация сектора. Также улучшилась ситуация в банках с капиталом", - сказал Р.Асланлы.
По его словам, в настоящее время банки в Азербайджане приобретают функции активных финансовых посредников.
А.Ахундов
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