Президент Туркменистана утвердил структуру Госсовета безопасности

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел заседание Государственного совета безопасности Туркменистана, на котором вновь утвердил структуру Совета, назначил руководителей военных и правоохранительных органов, сообщают местные СМИ.
Практически на все руководящие должности силовых структур были назначены те же лица, которые занимали эти посты до президентских выборов, прошедших в стране 12 февраля.
Яйлым Бердиев вновь назначен на должность министра обороны и секретаря Государственного совета безопасности Туркменистана.
На должность начальника Государственной пограничной службы вновь назначен Бегенч Гундогдыев. На своих постах остались министр внутренних дел Исгендер Муликов, генеральный прокурор Аманмырат Халлыев, председатель Верховного суда Бегенч Чарыев, министром национальной безопасности назначен Доврангелди Байрамов.
На должности председателя Государственной таможенной службы вновь утверждён Мамметхан Чакыев. Председателем Государственной миграционной службы вновь назначен Мейлис Нобатов.
Обозначая круг стоящих перед военнослужащими первостепенных задач, Г.Бердымухамедов отметил, что в соответствии с Военной доктриной, носящей сугубо оборонительный характер, будут и впредь приниматься меры по дальнейшему укреплению материально-технической базы военных и правоохранительных органов, создаваться благоприятные условия для службы и быта военных.
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