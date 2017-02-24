Блогер Лапшин считает условия содержания в Азербайджане, лучше чем в Беларуси - адвокат

Блогер Александр Лапшин считает условия своего содержания в Азербайджане лучше, чем в Беларуси, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» его адвокат, руководитель частной юридической компании «Чернин и партнеры» Эдуард Чернин.
«Я встречался с Лапшиным. Он чувствует себя нормально, жалоб нет. Говорит, что содержание намного лучше, чем было в Беларуси. Но надо понимать, что тюрьма есть тюрьма», - сказал адвокат.
Он не исключил возможности экстрадиции А.Лапшина в страну, гражданином которой он является, но такое возможно лишь после вынесения судебного решения по делу.
До сих пор интересы А.Лапшина в Азербайджане представлял адвокат Сафар Гусейнов, который был предоставлен ему государством.
А.Лапшин был задержан 16 декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, так как он включен в "черный список" за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.
Тем не менее, в июне 2015 года блогер сознательно въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.
Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.
Верховный суд Белоруссии 7 февраля отклонил жалобу А.Лапшина о решении выдачи его Азербайджану. Вечером того же дня блогер был доставлен спецрейсом из Минска в Баку.
Р.Бабаев, Ф.Исазаде
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