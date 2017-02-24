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Дальнее зарубежье 24.02.2017 11:23

Norwegian летом начнет летать в США из Британии и Ирландии за 69 евро

Бюджетная авиакомпания Norwegian Air Shuttle ASA летом запустит десять трансатлантических маршрутов, на которых цена перелета в одну сторону будет начинаться всего от 69 фунтов стерлингов или 69 евро.

Еженедельно будет осуществляться 38 рейсов из пяти городов Великобритании и Ирландии, сообщается в пресс-релизе норвежского авиаперевозчика. Прибывать они будут в три американских аэропорта, которые расположенные недалеко от Нью-Йорка (Международный аэропорт Стюарт) и Бостона (Международный аэропорт Брэдли и аэропорт имени Т.Ф.Грина).

С 15 июня Norwegian будет выполнять рейсы из Эдинбурга во все три американских пункта назначения. Кроме того, с 1 июля из Белфаста, Дублина и Шаннона начнутся перелеты в аэропорты Стюарт и Т.Ф.Грина, а из Корка - в аэропорт Т.Ф.Грина.

На новых маршрутах будут использоваться лайнеры Boeing 737 MAX.

Norwegian уже отправляет самолеты в восемь пунктов назначения в США из лондонского аэропорта Гатвик.

Норвежская авиакомпания занимает третье место по величине среди европейских дискаунтеров, обслуживая ежегодно около 30 млн пассажиров на рейсах в более чем 140 пунктов назначения. Средний возраст воздушных судов авиаперевозчика составляет 3,6 года.

Norwegian, запустившая маршруты в Северную Америку в 2014 году, является одним из наиболее активных игроков на рынке трансатлантических перелетов. По данным консалтинговой компании Centre for Aviation, ей принадлежит всего 1,8% от совокупного числа посадочных мест на самолетах, летающих через Атлантику, однако на 26 маршрутах, которые она обслуживает, ее доля составляет уже 13%. Таким образом, компания представляет серьезную конкуренцию традиционным перевозчикам, которые в последнее время фиксируют спад выручки в расчете на одного пассажира.

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Тэги: США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, ПЕРЕЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]