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Внешняя политика 24.02.2017 11:22

Азербайджан продолжит правовое преследование лиц, занимающихся агитацией в пользу сепаратистов в Нагорном Карабахе - МИД

Азербайджан будет предпринимать с соблюдением международных обязательств шаги, направленные на правовое преследование лиц, нарушивших законы страны и в отношении которых возбуждены уголовные дела, заявил пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев.

Как сообщалось ранее, Азербайджан объявил в международный розыск членов Европейского парламента (ЕП) Франка Энгеля (Люксембург), Элени Теохарус (Кипр) и Яромира Штетины (Чехия) и за наблюдение за "референдумом" в Карабахе. В отношении всех троих в Азербайджане возбуждено уголовное дело.

"Тот факт, что они являются депутатами Европарламента, не означает, что эти лица могут нарушать законы других стран, международные нормы права и иметь иммунитет. Эти депутаты Европарламента призывали неоднократно к нарушению территориальной целостности Азербайджана, занимались пропагандой незаконного сепаратистского режима, созданного на оккупированных территория Азербайджана", - сказал Х.Гаджиев.

По его словам, Азербайджан будет предпринимать с соблюдением международных обязательств меры, направленные на правовое преследование лиц, нарушивших законы страны и в отношении которых возбуждены уголовные дела.

Х.Гаджиев подчеркнул, что такие незаконные действия депутатов Европарламента противоречат универсальным ценностям, в первую очередь, Европейского союза и парламента.

Ранее Генпрокуратура заявила, что в отношении членов ЕП возбуждено дело по соответствующим статьям УК Азербайджана за неоднократное незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана, в частности, по подозрению в незаконном посещения Карабаха с целью участия на "референдуме" в качестве "наблюдателя" 20 февраля". Кроме того, Европарламентариям инкриминируется пропаганда сепаратистского образования под названием "Нагорно-Карабахская Республика", незаконное участие на мероприятиях, организованных на этих территориях, и преподношение незаконного образования на оккупированных территориях Азербайджана в качестве независимой республики.

Решением суда в отношении Ф.Энгеля, Э.Теохаруса и Я. Штетины принята мера пресечения в виде ареста и они объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

А.Азизов

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Тэги: МИД, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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