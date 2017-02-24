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Социум 24.02.2017 11:41

MIDA получила 20 га земли в Баку для второго проекта строительства доступного жилья

Кабинет министров Азербайджан одобрил выделение ООО "MIDA" земельного участка площадью 20 га в западной части пос. Говсаны для строительства доступного жилья.

"Кабмин 22 февраля утвердил выделение MIDA земельного участка площадью 20 га в западной части пос. Говсаны для строительства доступного жилья. После этого начинается подготовка необходимой документации, в том числе соответствия нормам градостроительства, связанных с проектированием жилых домов, прокладкой необходимой коммунальной и дорожной инфраструктуры", - отмечается в сообщении MIDA.

Как сообщалось ранее, данный земельный участок площадью 20 га находится между автомобильной дорогой Зых - аэропорт и поселком Говсан. По предварительным расчетам, количество квартир, построенных на данной территории, составит порядка 4 тыс. "Итоговая цифра будет зависеть от целого ряда обсуждаемых сейчас деталей. Это будет второй проект строительства доступного жилья в Азербайджане.

А.Азизов

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Тэги: MIDA, ЗЕМЛЯ, ВЫДЕЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]