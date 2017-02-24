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24.02.2017 11:43

ООО «Азпетрол Лтд.» стало партнером Caspian Energy Forum Baku – 2017

ООО «Азпетрол Лтд.» стало партнером 4-го Международного Caspian Energy Forum-2017 (www.caspianenergyforum.com), который состоится в Баку 12 апреля 2017 года.

Как заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club Тельман Алиев, ООО «Азпетрол Лтд.» является активным участником Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club, объединяющих в себе бизнесменов из 50-ти стран мира.

Генеральный директор компании ООО «Азпетрол Лтд.» Джейхун Мамедов выразил готовность поддержать такое значимое для региона событие, как Caspian Energy Forum-2017. По его словам, компания на протяжении долгих лет поддерживает Клуб, активно участвует в проводимых CEIBC бизнес-форумах.

ООО «Азпетрол Лтд.» осуществляет свою деятельность на рынкес 1997 года. ООО «Азпетрол Лтд.» является национальной компанией владеющей сетью самых современных, отвечающих международным стандартам бензозап­равочных и газозаправочных станций и оказывающей высококачественные услуги своим клиентам на рынке продажи горючего в Республике.

В Caspian Energy Forum-2017 примут участие руководители государственных структур, министерств, комитетов и ведомств Азербайджана, стран каспийско-черноморского и балтийского регионов, представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Азербайджанской Республике, а также руководители крупных международных компаний. В работе форума примут участие 500 делегатов из 50 стран мира.

Форум будет состоять из трех сессий. Первая сессия будет посвящена предварительным итогам проводимых экономических реформ, вторая сессия затронет вопросы развития энергетического сектора стран каспийского региона, третья сессия – посвященапроектам,реализуемым в ненефтяном секторе и их продвижению на мировые рынки.

Спонсором4-го Международного Caspian Energy Forum-2017 является «Научно-Производственная Компания R.I.S.K.», партнером - «Asia Express & OCS, DSV».

Регистрация для участия на форуме: http://caspianenergyforum.com/index.php/en/registration

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]