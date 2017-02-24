Виталий Чуркин заслужил звание народного дипломата - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ушедшего из жизни постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина народным дипломатом, который останется в истории и в памяти людей.
"Кроме того, что он был высочайшим профессионалом, он был ещё и народным дипломатом. Достаточно посмотреть, как популярен он был в народе", - сказал С.Лавров на церемонии прощания с В.Чуркиным в Москве.
Министр отметил, что поступают "предложения от общественности, а также от зарубежных государств" увековечить память российского постпреда.
"В официальной истории Виталий Чуркин останется великим дипломатом, который вписал очень яркие страницы в послужной список не только нашей дипломатии, но внешней политики нашего государства", - отметил глава российского МИД.
С.Лавров высказал слова соболезнования вдове дипломата Ирине и вручил ей Орден Мужества, которым посмертно наградил В.Чуркина президент России.
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