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СНГ 24.02.2017 12:26

Виталий Чуркин заслужил звание народного дипломата - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ушедшего из жизни постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина народным дипломатом, который останется в истории и в памяти людей.

"Кроме того, что он был высочайшим профессионалом, он был ещё и народным дипломатом. Достаточно посмотреть, как популярен он был в народе", - сказал С.Лавров на церемонии прощания с В.Чуркиным в Москве.

Министр отметил, что поступают "предложения от общественности, а также от зарубежных государств" увековечить память российского постпреда.

"В официальной истории Виталий Чуркин останется великим дипломатом, который вписал очень яркие страницы в послужной список не только нашей дипломатии, но внешней политики нашего государства", - отметил глава российского МИД.

С.Лавров высказал слова соболезнования вдове дипломата Ирине и вручил ей Орден Мужества, которым посмертно наградил В.Чуркина президент России.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]