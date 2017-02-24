V Съезд Конгресса азербайджанцев Европы состоится 27 февраля в Амстердаме

V Съезд Конгресса азербайджанцев Европы (КАЕ) состоится 27 февраля в Амстердаме (Голландия), отмечается Госкомитет по работе с диаспорой.

"V Съезд КАЕ пройдет 27 февраля в Амстердаме. На нем будет заслушан отчет президента Конгресса Самиры Пальтцер-Исмайловой о проделанной работе. Кроме этого, будут проведены выборы в руководящие органы Конгресса, рассмотрены вопросы принятия в КАЕ новых членов, сотрудничества с азербайджанскими диаспорскими организациями в Европе", - отмечается в сообщении.

В работе Съезда примут участие 91 делегат из 27 стран.

Учредительный Съезд КАЕ состоялся в апреле 2004 года в Берлине. В настоящее время он объединяет более 60 диаспорских организаций, действующих в 27 странах Европы.

А.Азизов