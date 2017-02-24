Башак Инам планирует уйти со страхового рынка Азербайджана – глава MBNP

Страховая компания "Башак Инам" планирует прекратить деятельность на страховом рынке Азербайджана, заявил глава Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Руфат Асланлы.

"Башак Инам обратилась к нам с предложением аннулировать ее лицензию на деятельность. Мы не против их планов", - сказал Р.Асланлы журналистам в пятницу.

По его словам, Палата не стремится целенаправленно закрывать страховые компании. "Сегодня на рынке есть компании, к которым у нас есть вопросы по резервам. Нам нужно, чтобы у страховщиков были нормальные буферы (резервы - ИФ)", - отметил он.

Р.Асланлы добавил, что часть страховщиков в 2016 году ушла с рынка по инициативе Палаты, так как они были не достаточно финансово здоровыми. "Часть же страховщиков прекратила деятельность по собственной инициативе", - отметил глава палаты.

В настоящее время лицензию на деятельность в Азербайджане имеют 20 страховых компаний.

«Башак Инам» создана в 1996 году. Уставный капитал равен 7 млн манатов.

За январь-сентябрь 2016 года премии компании составили 500,118 тыс. манатов, выплаты – 128,79 тыс. манатов.

А.Ахундов