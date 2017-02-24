Азербайджан рано или поздно освободит оккупированные территории – спикер парламента

Азербайджан рано или поздно освободит все территории, оккупированные в настоящее время Арменией, заявил спикер Милли Меджлиса (парламента) Огтай Асадов.
«Мы уверены, что рано или поздно освободим оккупированные азербайджанские территории. Наш народ никогда не забудет Ходжалинский геноцид и другие преступления. Эти трагедии не сотрутся из нашей памяти. Мы верим, что совершившие эти кровавые деяния преступники ответят перед азербайджанским народом», - подчеркнул О.Асадов на пленарном заседании в пятницу, приуроченном к 25-летию Ходжалинского геноцида.
Председатель парламента отметил, что "Азербайджан никогда не смирится с оккупацией части своей территории".
Депутаты парламента почтили память жертв Ходжалинского геноцида минутой молчания.
События в Ходжалы являются одними из наиболее трагичных в истории армянской оккупации части азербайджанской территории. В ночь с 25 на 26-е февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, расквартированного в городе Ханкенди, осуществили захват города Ходжалы, в результате были зверски убиты как минимум 613 человек, из них - 106 женщин, 63 малолетних детей, 70 стариков; восемь семей были полностью уничтожены; 487 человек стали инвалидами, 1275 были взяты в плен, 150 пропали без вести.
Р.Бабаев
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