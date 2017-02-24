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Карабахский конфликт 24.02.2017 12:18

Азербайджан рано или поздно освободит оккупированные территории – спикер парламента

Азербайджан рано или поздно освободит все территории, оккупированные в настоящее время Арменией, заявил спикер Милли Меджлиса (парламента) Огтай Асадов.

«Мы уверены, что рано или поздно освободим оккупированные азербайджанские территории. Наш народ никогда не забудет Ходжалинский геноцид и другие преступления. Эти трагедии не сотрутся из нашей памяти. Мы верим, что совершившие эти кровавые деяния преступники ответят перед азербайджанским народом», - подчеркнул О.Асадов на пленарном заседании в пятницу, приуроченном к 25-летию Ходжалинского геноцида.

Председатель парламента отметил, что "Азербайджан никогда не смирится с оккупацией части своей территории".

Депутаты парламента почтили память жертв Ходжалинского геноцида минутой молчания.

События в Ходжалы являются одними из наиболее трагичных в истории армянской оккупации части азербайджанской территории. В ночь с 25 на 26-е февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, расквартированного в городе Ханкенди, осуществили захват города Ходжалы, в результате были зверски убиты как минимум 613 человек, из них - 106 женщин, 63 малолетних детей, 70 стариков; восемь семей были полностью уничтожены; 487 человек стали инвалидами, 1275 были взяты в плен, 150 пропали без вести.

Р.Бабаев

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Тэги: ХОДЖАЛЫ, ПАРЛАМЕНТ, СПИКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]