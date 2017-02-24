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Регион 24.02.2017 14:35

Генсек НАТО Столтенберг в понедельник встретится с президентом Армении - пресс-служба альянса

Президент Армении Серж Саргсян посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в понедельник, 27 февраля, сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Республики Армения Сержем Саргсяном в штаб-квартире НАТО в понедельник 27 февраля 2017 года", - говорится в коммюнике организации, распространенном в пятницу.

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Тэги: НАТО, АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]