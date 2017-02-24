Генсек НАТО Столтенберг в понедельник встретится с президентом Армении - пресс-служба альянса

Президент Армении Серж Саргсян посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в понедельник, 27 февраля, сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.
"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Республики Армения Сержем Саргсяном в штаб-квартире НАТО в понедельник 27 февраля 2017 года", - говорится в коммюнике организации, распространенном в пятницу.
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