Генсек НАТО Столтенберг в понедельник встретится с президентом Армении - пресс-служба альянса

Президент Армении Серж Саргсян посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в понедельник, 27 февраля, сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Республики Армения Сержем Саргсяном в штаб-квартире НАТО в понедельник 27 февраля 2017 года", - говорится в коммюнике организации, распространенном в пятницу.