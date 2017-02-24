Молдавские социалисты в парламенте добиваются отставки министра здравоохранения

Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов внесла в парламент законопроект об отставке министра здравоохранения Руксанды Главан.

Как передал корреспондент "Интерфакса" с заседания парламента, проект резолюции по этому поводу представил в пятницу депутат от ПСРМ Владимир Односталко.

Депутат обосновал это тем, что "в области здравоохранения сложилась катастрофическая ситуация, которая продолжает ухудшаться".

"Сейчас мы можем говорить о том, что проблема тарифов в области здравоохранения является самой важной в стране, после кражи миллиарда из банковской системы. Тарифы растут, состояние здоровья населения ухудшается. Доступ граждан к здравоохранению сокращается. К нам ежедневно поступают сигналы о том, что сокращается количество койко-мест в больницах, планируется ликвидация ряда больниц", - отметил В.Односталко.

Он подчеркнул также, что полис обязательного медицинского страхования имеет очень низкую функциональность.

"Полис не покрывает значительное количество услуг. Люди вынуждены самостоятельно оплачивать услуги, несмотря на то, что они уже оплатили полис. Мы считаем, что министр здравоохранения Руксанда Главан не справляется со своими задачами и должна подать в отставку", - заявил В.Односталко.

Инициативу подписали депутаты от Партии социалистов. Председатель парламента Андриан Канду отметил, что она будет рассмотрена в соответствии с законодательством, в течение 14 рабочих дней.

Для инициирования процедуры отставки министра необходимо 15 подписей депутатов. У Партии социалистов 24 мандата. В июне-июле прошлого года социалисты пытались отправить в отставку нескольких министров. Проекты резолюций по выражению вотуму недоверия министрам рассматривались парламентом, но были отклонены парламентским большинством. Тогда же социалисты не смогли внести проект резолюции об отставке всего правительства. Для этого необходимо подписи 26 депутатов парламента.