Глава МВФ не видит необходимости списывать долги Греции

В настоящее время нет необходимости в списании части греческих долгов, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине.
Тем не менее, по словам главы МВФ, текущий долг будет реструктурирован, например, путем снижения процентных ставок или изменением сроков погашения кредитов, сообщает Deutsche Welle.
К.Лагард в целом положительно оценивает деятельность греческого правительства, которое пытается выполнить требования международных кредиторов.
"Мы сейчас настроены гораздо более оптимистично", - сказала она в интервью германской медиакомпании ARD.
При этом К.Лагард призывает Афины к дальнейшим реформам налоговой и пенсионной системы.
В настоящий момент МВФ не участвует в программе финансовой помощи Греции. Правительство Германии заинтересовано в том, чтобы привлечь фонд к реализации новой программы кредитования Греции. Однако в этом вопросе существуют серьезные разногласия между МВФ и европейскими кредиторами.
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