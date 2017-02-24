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Карабахский конфликт 24.02.2017 14:42

Азербайджан выступает на мирное решение конфликта в Карабахе, но продолжит усиливать военный потенциал – вице-спикер парламента

Руководство Азербайджана выступает за мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и одновременно усиливает свой военный потенциал, заявила вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Бахар Мурадова.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев наряду с проведение мирных переговоров, готовит также нашу страну к возвращению оккупированных территорий военным путем», - подчеркнула Б.Мурадова в пятницу на пленарном заседании парламента.

По ее словам, решение о вариантах урегулирования конфликта принимает президент страны. «Вы заявляете, что надо идти и воевать. Я вижу этот шаг составной частью политики мира», - сказала вице-спикер, отвечая на предложение депутата Зейнаб Ханларовой вернуть оккупированные Арменией территории Азербайджана военным путем.

Б.Мурадова подчеркнула, что политикой должны заниматься политики, а войной – военные.

По ее словам, на недавней Мюнхенской конференции по безопасности президент Азербайджана открыто высказался по данному вопросу. «И.Алиев показал себя сильным политиком и лидером, заявив, что мир делят на части в отдельных кабинетах. Конечно, даже если готовишься к силовому решению проблемы, то такие шаги надо укреплять политикой, переговорами, дипломатией. Необходимо говорить о проблемах Ходжалы, Гарадаглы, иначе международное сообщество не будет принимать решений и резолюций по ним», - отметила вице-спикер парламента.

Б.Мурадова подчеркнула, что Ходжалинский геноцид уже признали парламенты 23 стран.

З.Ханларова предложила в пятницу вернуть оккупированные Арменией территории военным путем. «Я не понимаю переговоры. Нельзя сидеть и ждать возвращения наших оккупированных земель. Их надо вернуть войной», - подчеркнула парламентарий.

Р.Бабаев

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Тэги: КАРАБАХ, ВИЦЕ/СПИКЕР


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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