SOCAR ввела в строй новую скважину на мелководье Гюнешли

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) сдала в эксплуатацию новую скважину на мелководной части месторождения Гюнешли, говорится в сообщении пресс-службы SOCAR.

Скважина №354 пробурена с морского основания №14.

Суточный дебит скважины - 2 тонны нефти и 170 тыс. кубометров газа.

Работы по бурению скважины велись по заказу НГДУ "28 Мая".

Разработка мелководной части месторождения Гюнешли ведется с 1980 года. Месторождение обеспечивает до 65% всей нефтедобычи SOCAR.

Н.Аббасова