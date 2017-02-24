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Регион 24.02.2017 15:11

Визит президента Эрдогана в Россию запланирован на 9-10 марта - турецкие СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в Россию 9-10 марта, сообщает в пятницу Анатолийское агентство новостей со ссылкой на источники в администрации турецкого президента.

В программе визита Р.Т.Эрдогана - встреча с президентом РФ Владимиром Путиным и участие в заседании Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Россия.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]