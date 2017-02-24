Визит президента Эрдогана в Россию запланирован на 9-10 марта - турецкие СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в Россию 9-10 марта, сообщает в пятницу Анатолийское агентство новостей со ссылкой на источники в администрации турецкого президента.

В программе визита Р.Т.Эрдогана - встреча с президентом РФ Владимиром Путиным и участие в заседании Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Россия.