Убийство в Малайзии сводного брата лидера КНДР с помощью компонента химоружия - нарушение международного права, утверждают в Сеуле

Использование компонента химоружия - вещества нервнопаралитического действия VX - при убийстве в Малайзии Ким Чен Нама, сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, заявили в МИД Южной Кореи.

"Мы шокированы последней информацией от малазийских властей, что VX был использован в убийстве Ким Чен Нама", - говорится в заявлении МИД.

В министерстве напомнили, что любое использование химоружия в мире находится под запретом.

В свою очередь в южнокорейском министерстве по делам объединения призвали северокорейские власти признаться в своем участии в убийстве Ким Чен Нама.

Как сообщалось, Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту малазийской столицы Куала-Лумпура 13 февраля. Одна из женщин, арестованных по подозрению в убийстве, смогла нанести отравляющее вещество на лицо погибшего.

Позднее у нее были обнаружены признаки отравления.

Ранее полиция Малайзии потребовала от посольства КНДР в Куала-Лумпуре предоставить ей возможность допросить второго секретаря посольства в связи с расследованием дела об убийстве Ким Чен Нама, что было воспринято СМИ как причастность северокорейских властей к преступлению.

Малазийские власти также предостерегли посольство КНДР от вмешательства в процесс расследования убийства Ким Чен Нама.

В Пхеньяне обвинили Сеул в использовании этого инцидента для организации заговора против КНДР.

По данным южнокорейских военных, в распоряжении Пхеньяна находится от 2,5 до 5 тыс. тонн химоружия.