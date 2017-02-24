Убийство в Малайзии сводного брата лидера КНДР с помощью компонента химоружия - нарушение международного права, утверждают в Сеуле

Использование компонента химоружия - вещества нервнопаралитического действия VX - при убийстве в Малайзии Ким Чен Нама, сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, заявили в МИД Южной Кореи.
"Мы шокированы последней информацией от малазийских властей, что VX был использован в убийстве Ким Чен Нама", - говорится в заявлении МИД.
В министерстве напомнили, что любое использование химоружия в мире находится под запретом.
В свою очередь в южнокорейском министерстве по делам объединения призвали северокорейские власти признаться в своем участии в убийстве Ким Чен Нама.
Как сообщалось, Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту малазийской столицы Куала-Лумпура 13 февраля. Одна из женщин, арестованных по подозрению в убийстве, смогла нанести отравляющее вещество на лицо погибшего.
Позднее у нее были обнаружены признаки отравления.
Ранее полиция Малайзии потребовала от посольства КНДР в Куала-Лумпуре предоставить ей возможность допросить второго секретаря посольства в связи с расследованием дела об убийстве Ким Чен Нама, что было воспринято СМИ как причастность северокорейских властей к преступлению.
Малазийские власти также предостерегли посольство КНДР от вмешательства в процесс расследования убийства Ким Чен Нама.
В Пхеньяне обвинили Сеул в использовании этого инцидента для организации заговора против КНДР.
По данным южнокорейских военных, в распоряжении Пхеньяна находится от 2,5 до 5 тыс. тонн химоружия.
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