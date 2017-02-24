Соединенные Штаты и Узбекистан ищут новые сферы совместной деятельности - посол США

Соединенные Штаты и Узбекистан добились больших успехов в установлении отношений, построенных на взаимных интересах, заявила в пятницу посол США в Ташкенте Памела Спратлен на пресс-конференции, посвященной 25-летию установления дипотношений между двумя странами, а также 15-летию подписания Декларации о стратегическом партнерстве и основах сотрудничества.
"Подписание Декларации о стратегическом партнерстве пятнадцать лет назад помогло повысить уровень сотрудничества, который мы видим сегодня в политической, экономической, военной и гуманитарной сферах", - сказала посол.
"Работая вместе с правительством Узбекистана, мы ищем новые сферы совместной деятельности, которая учитывает потребности завтрашнего дня. Достижение полного потенциала нашего партнерства потребует продолжения открытого, откровенного и конструктивного диалога по вопросам, представляющим важность для обеих наших стран", - подчеркнула П.Спратлен.
Она также отметила, что качественно новым измерением в многосторонних отношениях стал региональный формат сотрудничества между странами Центральной Азии и США, механизм которого был запущен в Самарканде в ноябре 2015 года.
"Сегодня мы сотрудничаем с Узбекистаном по многим важным вопросам, а также регулярно проводим обзор двусторонних отношений, чтобы определить области для дальнейшего развития нашего партнерства", - сказала американский посол.
Она также напомнила, что недавний обмен письмами между двумя президентами дает высокую оценку 25-летнему сотрудничеству на самом высоком уровне.
По мнению дипломата, эти послания, сигнализируют о желании обеих сторон укреплять будущее взаимодействие.
Одним из приоритетных направлений взаимодействия двух стран Памела Спратлен назвала экономическую и торгово-инвестиционную сферу.
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