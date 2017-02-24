Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7475 EUR   1.849 RUR   0.0303 GBR   2.1933 TRY   0.4888

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.66

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 13° 26 Фев 13° 27 Фев

СНГ 24.02.2017 15:43

Соединенные Штаты и Узбекистан ищут новые сферы совместной деятельности - посол США

Соединенные Штаты и Узбекистан добились больших успехов в установлении отношений, построенных на взаимных интересах, заявила в пятницу посол США в Ташкенте Памела Спратлен на пресс-конференции, посвященной 25-летию установления дипотношений между двумя странами, а также 15-летию подписания Декларации о стратегическом партнерстве и основах сотрудничества.

"Подписание Декларации о стратегическом партнерстве пятнадцать лет назад помогло повысить уровень сотрудничества, который мы видим сегодня в политической, экономической, военной и гуманитарной сферах", - сказала посол.

"Работая вместе с правительством Узбекистана, мы ищем новые сферы совместной деятельности, которая учитывает потребности завтрашнего дня. Достижение полного потенциала нашего партнерства потребует продолжения открытого, откровенного и конструктивного диалога по вопросам, представляющим важность для обеих наших стран", - подчеркнула П.Спратлен.

Она также отметила, что качественно новым измерением в многосторонних отношениях стал региональный формат сотрудничества между странами Центральной Азии и США, механизм которого был запущен в Самарканде в ноябре 2015 года.

"Сегодня мы сотрудничаем с Узбекистаном по многим важным вопросам, а также регулярно проводим обзор двусторонних отношений, чтобы определить области для дальнейшего развития нашего партнерства", - сказала американский посол.

Она также напомнила, что недавний обмен письмами между двумя президентами дает высокую оценку 25-летнему сотрудничеству на самом высоком уровне.

По мнению дипломата, эти послания, сигнализируют о желании обеих сторон укреплять будущее взаимодействие.

Одним из приоритетных направлений взаимодействия двух стран Памела Спратлен назвала экономическую и торгово-инвестиционную сферу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, США, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Президент Узбекистана обсудил с американским военачальником вопросы урегулирования в Афганистане Узбекистан и США будут сотрудничать в борьбе с распространением наркотиков США и Узбекистан развивают отношения не только в сфере безопасности - посол

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]