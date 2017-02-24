Спецслужба Азербайджана арестовала 2 человек по подозрению в госизмене за сбор информации о военных объектах

Служба государственной безопасности (СГБ) арестовала двух граждан республики по подозрению в государственной измене, отмечается в сообщении службы.

"В ходе оперативно-следственных мероприятий, проводимых СГБ, возникли подозрения, что двое граждан Азербайджана - Эльшан Амирли и Эльчин Бабаев связаны с иностранными спецслужбами", - отмечается в сообщении.

В ходе совместной операции, проведенной СГБ, Государственным таможенным комитетом и Государственной пограничной службой 20 февраля, были выявлены факты, доказывающих их причастность к госизмене. На основании этого оба были задержаны.

В сообщении отмечается, что задержанные лица были завербованы спецслужбами за пределами Азербайджана и привлечены к сотрудничеству. «Они с января 2016 года на основании поручений иностранных спецслужб вели сбор информации про сотрудников секретных служб правоохранительных органов Азербайджана, военных частей Минобороны, их боевом потенциале, а также об объектах стратегического назначения»,- отмечается в сообщении.

В отношении Э.Амирли и Э.Бабаева, взятых под арест, возбуждено уголовное дело по статье 274 (госизмена) УК Азербайджана.

Ф.Исазаде