Спецслужба Азербайджана арестовала 2 человек по подозрению в госизмене за сбор информации о военных объектах

Служба государственной безопасности (СГБ) арестовала двух граждан республики по подозрению в государственной измене, отмечается в сообщении службы.
"В ходе оперативно-следственных мероприятий, проводимых СГБ, возникли подозрения, что двое граждан Азербайджана - Эльшан Амирли и Эльчин Бабаев связаны с иностранными спецслужбами", - отмечается в сообщении.
В ходе совместной операции, проведенной СГБ, Государственным таможенным комитетом и Государственной пограничной службой 20 февраля, были выявлены факты, доказывающих их причастность к госизмене. На основании этого оба были задержаны.
В сообщении отмечается, что задержанные лица были завербованы спецслужбами за пределами Азербайджана и привлечены к сотрудничеству. «Они с января 2016 года на основании поручений иностранных спецслужб вели сбор информации про сотрудников секретных служб правоохранительных органов Азербайджана, военных частей Минобороны, их боевом потенциале, а также об объектах стратегического назначения»,- отмечается в сообщении.
В отношении Э.Амирли и Э.Бабаева, взятых под арест, возбуждено уголовное дело по статье 274 (госизмена) УК Азербайджана.
Ф.Исазаде
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