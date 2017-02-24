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Внешняя политика 24.02.2017 15:28

Парламент Азербайджана принял обращение к международным организациям с целью признания Ходжалинского геноцида

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана обратится к международным организациям с призывом признать Ходжалинский геноцид.

«Призываем парламенты мировых государств, международные парламентские организации признать актом геноцида кровавое преступление, совершенное армянами в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года против азербайджанского населения города Ходжалы Нагорно-Карабахского региона Азербайджана», - говорится в заявлении, принятом парламентом Азербайджана в пятницу по случаю 25-летия Ходжалинского геноцида.

В документе правоохранительным органам Азербайджана рекомендуется продолжить работу по определению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению Ходжалинского геноцида.

Соответствующим госорганизациям и негосударственным структурам, а также депутатам Милли Меджлиса рекомендовано активизировать усилия в направлении доведения до внимания мировой общественности правдивой информации об армяно-азербайджанском конфликте и развенчания лживой армянской пропаганды.

«Милли Меджлис еще раз подчеркивает, что классифицирует кровавое преступление 25-26 февраля 1992 года против мирного населения Ходжалы как Ходжалинский геноцид», - подчеркивается в решении парламента.

Ранее аналогичные решения были приняты Милли Меджлисом 24 февраля 1994 года, 24 февраля 1995 года, 27 февраля 2007 года и 24 февраля 2012 года.

Парламент геноцид в Ходжалы ставит в один ряд с ужасными преступлениями XX века, совершенными в Хатыни, Лидиче, Бабьем Яру.

«Ходжалы превратился для Азербайджана в символ жестокости и безнаказанности. Ходжалинский геноцид был совершен с целью захвата Арменией Нагорно-Карабахского региона и является самым жестоким среди преступлений, совершенных против азербайджанского народа. До Ходжалы армяне с особой жестокостью уничтожили часть жителей азербайджанских сел Имарет Гервенд, Туг, Селакатин, Ахуллу, Ходжавенд, Джамилли, Набилар, Мешали, Гасанабад, Керкиджахан, Гайбалы, Малыбейли, Ухары и Ашагы Гушчулар, Гарадаглы», - говорится в документе.

Только в Гарадаглы армянские варвары убили с особой жестокостью более 80 мирных азербайджанцев, в том числе причинив жестокие пытки детям, женщинам и старикам.

«Армянские варвары глумились над детьми и беременными женщинами, заживо хоронили и сжигали людей, заминировали часть трупов», - подчеркивается в решении.

Азербайджанские парламентарии выразили недоумение тем фактом, что несмотря на то, что с момента преступления прошло 25 лет, виновные в его совершении до сих пор не понесли наказания.

В решении Милли Меджлиса отмечается, что политика этнической чистки армянских шовинистов против азербайджанского народа имеет давнюю историю.

«В марте-апреле 1918 года армянскими шовинистами были жестоко убиты более 50 тыс. азербайджанцев в Баку, Шамахе, Губе, Мугане, Лянкярани. Только в Баку было с особой жестокостью уничтожено до 30 тыс. азербайджанцев... С 1916 года по 1922 год азербайджанское население Иреванской губернии сократилось с 375 тыс. до 70 тыс. человек», - говорится в документе.

В 1948-1953 гг. и 1988-1992 гг. из Армении и Нагорно-Карабахской Автономной области было депортировано 1,5 млн азербайджанцев.

Р.Бабаев

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Тэги: ХОДЖАЛЫ, ПАРЛАМЕНТ, ДОКУМЕНТ


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