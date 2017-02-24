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СНГ 24.02.2017 16:03

Шойгу примет участие в открытии Третьих Всемирных военных игр в Сочи

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в пятницу прибыл в Сочи для участия в официальной церемонии открытия Третьих Всемирных военных игр.

"Во время работы в Сочи глава военного ведомства будет наблюдать за соревнованиями, которые проходят в ледовых дворцах и на горнолыжных трассах", - сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал майор Игорь Конашенков.

Для участия в Играх, которые стартовали 22 февраля, в Сочи прибыли около 1000 лучших представителей военного спорта из 26 стран Европы и Азии, в том числе - государств-членов НАТО.

Состязания проходят под девизом Международного совета военного спорта "Дружба через спорт". Игры завершатся 28 февраля 2017 года.

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Тэги: РОССИЯ, СОЧИ, СОРЕВНОВАНИЯ, ШОЙГУ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]