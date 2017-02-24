Взрыв на химическом предприятии в Узбекистане унес жизни пяти человек - источник

Пять человек стали жертвами взрыва, прогремевшего накануне на предприятии по производству азотных удобрений "Ферганаазот" в Узбекистане, сообщил "Интерфаксу" источник в органах здравоохранения города.
"Погибли пять человек - работники предприятия, участвовавшие в ремонтных работах. Еще два человека получили ранения", - сказал собеседник агентства.
В четверг стало известно, что на крупном предприятии по производству азотных удобрений в Узбекистане произошел взрыв, есть жертвы.
"23 февраля в Фергане на АО "Ферганаазот" в 16.30 (14:30 мск) при проведении ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе произошел взрыв. Имеются жертвы", - сообщили в МЧС Узбекистана.
По данным МЧС, создана правительственная комиссия по выяснению причин и обстоятельств происшествия, а также оказанию всей необходимой помощи семьям пострадавших.
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