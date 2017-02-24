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СНГ 24.02.2017 16:30

Взрыв на химическом предприятии в Узбекистане унес жизни пяти человек - источник

Пять человек стали жертвами взрыва, прогремевшего накануне на предприятии по производству азотных удобрений "Ферганаазот" в Узбекистане, сообщил "Интерфаксу" источник в органах здравоохранения города.

"Погибли пять человек - работники предприятия, участвовавшие в ремонтных работах. Еще два человека получили ранения", - сказал собеседник агентства.

В четверг стало известно, что на крупном предприятии по производству азотных удобрений в Узбекистане произошел взрыв, есть жертвы.

"23 февраля в Фергане на АО "Ферганаазот" в 16.30 (14:30 мск) при проведении ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе произошел взрыв. Имеются жертвы", - сообщили в МЧС Узбекистана.

По данным МЧС, создана правительственная комиссия по выяснению причин и обстоятельств происшествия, а также оказанию всей необходимой помощи семьям пострадавших.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ХИМЗАВОД, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]