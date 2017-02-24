Азербайджан рассматривает Джибути в качестве моста на африканский континент, заявляют в Баку

Баку рассматривает Джибути как хаб, связующий с африканскими странами, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Мы рассматриваем Джибути в качестве хаба с африканским континентом. Грузоперевозки Silkway не рассчитаны исключительно для сотрудничества на двусторонней основе. Мы посредством Джибути получаем возможность выхода на другие страны. Интересы руководства AZAL и портов заключаются именно в этом»,- сказал Э.Мамедъяров на пресс-конференции в Баку.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Джибути Махмуд Али Юсуф, в свою очередь, высоко оценил уровень политических отношений между двумя странами, подчеркнув, что со своим азербайджанским коллегой будет работать над вопросами экономического сотрудничества. «Политические отношения, какими они сильными ни были, должны строиться на основе экономического сотрудничества»,- заявил М.Юсуф.

Он отметил, что Баку и Джибути уже завершили переговоры по подписанию Меморандума о взаимопонимании по грузоперевозкам и в скором времени они будут осуществляться. «Это позволит нам наладить бизнес связи. Для этого необходимо подписать соглашение для защиты инвестиций и отказаться от двойного налогообложения. Это даст гарантии бизнес-сообществу, что они будут работать и получать прибыль», - отметил М.Юсуф.

Ф.Исазаде