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Регион 24.02.2017 16:42

Двое турецких военных убиты в сирийском Эль-Бабе в результате теракта - премьер Турции

Два военнослужащих Турции стали жертвами атаки террориста-смертника в сирийском города Эль-Баб - бывшем оплоте террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), заявил в пятницу премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

"Произошло нападение смертника, из-за которого погибли два наших солдата, и у нас есть раненые", - сказал премьер, добавив, что атака произошла во время проверки военнослужащими обстановки на дорогах.

Накануне сирийские повстанцы сообщили об освобождении Эль-Баба от ИГ.

Как сообщалось, что в пятницу в населенном пункте Сусьян около Эль-Баба взорвался заминированный автомобиль.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, число жертв теракта в Сусьяне достигло 60 человек. Ранее турецкие СМИ сообщали о гибели 35 человек.

В августе 2016 года армия Турции начала в Сирии военную операцию "Щит Евфрата", целью которой является ликвидация боевиков группировки ИГ близ границы с Турцией. Турецким военным оказывают поддержку бойцы сирийской оппозиции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ВОЕННЫЕ, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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