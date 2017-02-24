Глава делегации Дамаска в Женеве обсудил формат переговоров с де Мистурой, получил документ, который стороны обсудят позже

Глава делегации сирийского правительства на переговорах в Женеве постпред Сирии при ООН Башар Джаафари после встречи со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой заявил, что ему передан документ, который стороны намерены обсудить в дальнейшем.
"Мы обсудили формат переговоров",- сказал сирийский дипломат по итогам встречи со спецпосланником.
"Де Мистура передал нам документ, мы ответим на него по дипломатическим каналам", - добавил Б.Джаафари, отметив, что его содержание он обсудит на будущей встрече, дата и время которой, будет определено позже.
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