Глава делегации Дамаска в Женеве обсудил формат переговоров с де Мистурой, получил документ, который стороны обсудят позже

Глава делегации сирийского правительства на переговорах в Женеве постпред Сирии при ООН Башар Джаафари после встречи со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой заявил, что ему передан документ, который стороны намерены обсудить в дальнейшем.

"Мы обсудили формат переговоров",- сказал сирийский дипломат по итогам встречи со спецпосланником.

"Де Мистура передал нам документ, мы ответим на него по дипломатическим каналам", - добавил Б.Джаафари, отметив, что его содержание он обсудит на будущей встрече, дата и время которой, будет определено позже.