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Дальнее зарубежье 24.02.2017 17:04

Глава делегации Дамаска в Женеве обсудил формат переговоров с де Мистурой, получил документ, который стороны обсудят позже

Глава делегации сирийского правительства на переговорах в Женеве постпред Сирии при ООН Башар Джаафари после встречи со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой заявил, что ему передан документ, который стороны намерены обсудить в дальнейшем.

"Мы обсудили формат переговоров",- сказал сирийский дипломат по итогам встречи со спецпосланником.

"Де Мистура передал нам документ, мы ответим на него по дипломатическим каналам", - добавил Б.Джаафари, отметив, что его содержание он обсудит на будущей встрече, дата и время которой, будет определено позже.

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Тэги: СИРИЯ, ДАМАСК, ООН, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]