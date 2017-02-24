Международные финансовые институты заинтересованы в выпуске облигаций в манатах - ВБ

Международные финансовые институты заинтересованы в выпуске облигаций, номинированных в манатах, сказала ведущий эксперт ВБ по частному и финансовому сектору на Южном Кавказе Анжела Пригожина.
«В настоящее время ведутся переговоры с Палатой по надзору над финансовыми рынками Азербайджана по поводу разработки механизма, чтобы международные финансовые организации такие, как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (МФК) на территории Азербайджана выпускали облигации в национальной валюте», - сказала А.Пригожина журналистам в пятницу.
По ее словам, в настоящее время МФК и ЕБРР могут предоставлять кредиты в национальной валюте в Азербайджане, только пользуясь хеджированием валютных рисков через TCX (Currency Exchange Fund).
«Если вы посмотрите на опыт Грузии, ЕБРР и МФК выпустили ряд облигаций в национальной валюте или предоставляют кредиты в национальной валюте. ЕБРР и МФК уже года два эту идею обсуждают в Азербайджане, но пока инструментарий не разработан. Грузия в этом отношении была куда активнее и сделала соответствующее законодательство и нормативную базу, и они уже выпустили достаточный объем облигаций в национальной валюте», - сказала А.Пригожина.
По ее словам, ВБ тоже может выпустить облигации в национальной валюте и затем средства, полученные по этим облигациям, использовать для кредитования экономики.
«Разница в случае с ВБ в том, что мы не пользуемся TCX, и у нас объем выпуска должен быть в разы больше, потому что мы по определению являемся более крупным кредитором и работаем с крупными проектами. Поэтому во многих странах мы еще не опробовали этот продукт, но есть исключения. Мы работаем с Китаем, Японией, Бразилией в национальной валюте», - сказала А.Пригожина.
По ее словам, ВБ рекомендует Азербайджану также использовать этот инструмент, «который важен в том числе для развития фондового рынка и создания бенчмарка, чтобы другие эмитенты, например, азербайджанские банки, азербайджанские компании тоже могли в национальной валюте выпускать облигации».
«Это очень важно для диверсификации инвестиций, потому что банки и страховые компании и пенсионный фонд они ищут в какие ценные бумаги вкладывать деньги. Им очень нужна диверсификация портфеля», - сказала А.Пригожина.
Валютный фонд The Currency Exchange Fund – финансовая организация, предлагающая производные финансовые инструменты в разных валютах на развивающихся и пограничных рынках своим акционерам и их клиентам. Среди акционеров фонда – большинство крупнейших международных финансовых институтов развития и несколько специализированных микрофинансовых инвесторов.
А.Ахундов
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