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Внешняя политика 24.02.2017 17:06

Отношения Москвы и Баку служат региональной безопасности и стабильности – советник-посланник посольства РФ в Азербайджане

Москва заинтересована в стабильном, независимом и сильном Азербайджане, заявил советник-посланник посольства России в Баку Олег Мурашев.

"Россия хочет иметь на своих южных рубежах надежные тылы, и поэтому мы заинтересованы в сильном, независимом и стабильном Азербайджане", - сказал О.Мурашев в пятницу в Баку на конференции "Россия и Азербайджан: 25 лет сотрудничества и развития".

По его словам, в отношениях между Баку и Москвой прошлое не разъединяет, а объединяет. "Модель отношений России и Азербайджана опирается на национальные интересы и служит региональной и глобальной безопасности и стабильности", - сказал он.

Позитивную тенденцию развития азербайджано-российских отношений отметил и официальный представитель президента России Сергей Марков. "В отношениях Москвы и Баку наблюдается позитивное развитие. Они развиваются в сторону улучшения, имеются широкие возможности для их углубления", - отметил С.Марков.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]