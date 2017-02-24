Отношения Москвы и Баку служат региональной безопасности и стабильности – советник-посланник посольства РФ в Азербайджане

Москва заинтересована в стабильном, независимом и сильном Азербайджане, заявил советник-посланник посольства России в Баку Олег Мурашев.
"Россия хочет иметь на своих южных рубежах надежные тылы, и поэтому мы заинтересованы в сильном, независимом и стабильном Азербайджане", - сказал О.Мурашев в пятницу в Баку на конференции "Россия и Азербайджан: 25 лет сотрудничества и развития".
По его словам, в отношениях между Баку и Москвой прошлое не разъединяет, а объединяет. "Модель отношений России и Азербайджана опирается на национальные интересы и служит региональной и глобальной безопасности и стабильности", - сказал он.
Позитивную тенденцию развития азербайджано-российских отношений отметил и официальный представитель президента России Сергей Марков. "В отношениях Москвы и Баку наблюдается позитивное развитие. Они развиваются в сторону улучшения, имеются широкие возможности для их углубления", - отметил С.Марков.
Р.Бабаев
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