Депутат Николай Ковалев будет представителем России в Бюро Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Председатель Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ Кристин Муттонен поддержала кандидатуру депутата Госдумы Николая Ковалева на пост представителя России в Бюро ПА ОБСЕ, сообщает пресс-служба руководителя российской делегации в ПА ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петра Толстого.

Встреча делегации РФ с руководством ПА ОБСЕ прошла в Вене в пятницу на полях зимней сессии этой организации.

"Парламентарии также затронули состоявшуюся накануне встречу с представителями американской делегации, результаты которой были оценены очень высоко", - отмечается в сообщении.

П.Толстой подтвердил участие председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в конференции "Политика и безопасность ОБСЕ. Взгляд со стороны женщин", которая пройдет в Вене 23 марта, проинформировали в делегации РФ.

"Я рада тому факту, что госпожа Матвиенко приедет в Вену и у нас будет возможность пообщаться", - цитирует пресс-служба вице-спикера слова К.Муттонен.

Председатель ПА ОБСЕ сообщила, что в скором времени планируется конференция по национальным меньшинствам. "Если вам интересно участие в ней, то я была бы рада видеть вас там", - сказала она.