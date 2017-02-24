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СНГ 24.02.2017 17:35

Депутат Николай Ковалев будет представителем России в Бюро Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Председатель Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ Кристин Муттонен поддержала кандидатуру депутата Госдумы Николая Ковалева на пост представителя России в Бюро ПА ОБСЕ, сообщает пресс-служба руководителя российской делегации в ПА ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петра Толстого.

Встреча делегации РФ с руководством ПА ОБСЕ прошла в Вене в пятницу на полях зимней сессии этой организации.

"Парламентарии также затронули состоявшуюся накануне встречу с представителями американской делегации, результаты которой были оценены очень высоко", - отмечается в сообщении.

П.Толстой подтвердил участие председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в конференции "Политика и безопасность ОБСЕ. Взгляд со стороны женщин", которая пройдет в Вене 23 марта, проинформировали в делегации РФ.

"Я рада тому факту, что госпожа Матвиенко приедет в Вену и у нас будет возможность пообщаться", - цитирует пресс-служба вице-спикера слова К.Муттонен.

Председатель ПА ОБСЕ сообщила, что в скором времени планируется конференция по национальным меньшинствам. "Если вам интересно участие в ней, то я была бы рада видеть вас там", - сказала она.

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Тэги: РОССИЯ, ОБСЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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