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Внешняя политика 24.02.2017 17:39

Баку проинформирует Лондон и Мадрид об объявлении в международный розыск их граждан за незаконные раскопки на оккупированных территориях Азербайджана

Баку по дипломатическим каналам информирует Великобританию и Испанию об объявлении в международный розыск их граждан, занимавшихся незаконными археологическими раскопками в Азыхской пещере на территории оккупированного Арменией Ходжавендского района Азербайджана, заявил пресс-секретарь азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура Азербайджана объявила в международный розыск по линии Интерпола сотрудника института молекулярной биологии национальной академии наук Армении Левона Епископяна, исследователя Национального научного института естествознания Испании Иоланду Фернандес Халво, директора «Азыхского проекта» британского музея Бланфорд Таню Кинг и научного работника Лондонского музея естествознания Питера Эндрюса.

Вышеуказанные лица обвиняются в проведении с 2002 года незаконных археологических раскопок в Азыхской пещере.

«Страны, гражданами которых они являются, будут проинформированы по дипломатическим каналам о возбуждении в отношении их уголовного дела. Этот вопрос будет поднят и в рамках ЮНЕСКО», - сообщил Х.Гаджиев.

Он выразил сожаление тем, что руководство музеев, несмотря на то что, они были информированы о незаконности деятельности своих сотрудников, не приняли мер для предотвращения нарушения законов Азербайджана и международных конвенций.

Ф.Исазаде

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Тэги: УЧЕНЫЕ, ИНТЕРПОЛ, РОЗЫСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]