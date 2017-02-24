Баку создает официальную рабгруппу для оценки ущерба, нанесенного Арменией в результате оккупации азербайджанских земель

Кабинет министров Азербайджана поручил Госкомитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев создать рабочую группу с целью продолжения оценки ущерба, нанесенного Арменией в результате оккупации азербайджанских территорий.
"Согласно постановлению кабмина, с 2017 года проведение такой оценки возложено на Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев. В связи с этим в структуре Госкомитета должна быть создана рабочая группа", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабмине.
Рабочей группы поручено подсчитать не только ущерб, нанесенный в результате оккупации азербайджанских территорий, но и размер ущерба, нанесенного азербайджанцам, депортированным из Армении в 1988-1992гг.
Госкомитет в конце каждого календарного года должен представлять кабинету министров отчет о проделанной работе.
Как сообщалось ранее, по первичным оценкам Баку ущерб, нанесенный Арменией от оккупации азербайджанских земель, оценил около $820 млрд.
А.Азизов
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