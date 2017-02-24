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Карабахский конфликт 24.02.2017 17:44

Баку создает официальную рабгруппу для оценки ущерба, нанесенного Арменией в результате оккупации азербайджанских земель

Кабинет министров Азербайджана поручил Госкомитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев создать рабочую группу с целью продолжения оценки ущерба, нанесенного Арменией в результате оккупации азербайджанских территорий.

"Согласно постановлению кабмина, с 2017 года проведение такой оценки возложено на Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев. В связи с этим в структуре Госкомитета должна быть создана рабочая группа", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабмине.

Рабочей группы поручено подсчитать не только ущерб, нанесенный в результате оккупации азербайджанских территорий, но и размер ущерба, нанесенного азербайджанцам, депортированным из Армении в 1988-1992гг.

Госкомитет в конце каждого календарного года должен представлять кабинету министров отчет о проделанной работе.

Как сообщалось ранее, по первичным оценкам Баку ущерб, нанесенный Арменией от оккупации азербайджанских земель, оценил около $820 млрд.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, УЩЕРБ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]