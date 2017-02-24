Крупнейшая за последние годы железнодорожная катастрофа в Индии стала результатом иностранного заговора - индийский премьер

Премьер-министр Индии Нарендра Моди завил в пятницу, что крушение поезда, произошедшее в прошлом году в районе Канпура и повлекшее за собой многочисленные жертвы, стала результатом саботажа с участием иностранных сил, приводит слова премьера местное издание "Хиндустан таймс".

"Железнодорожный инцидент произошел у города Канпур, а (позднее - ИФ) были схвачены несколько человек, и полиция выяснила, что речь идет о заговоре, направляемом из-за рубежа", - сказал премьер во время выступления в штате Уттар-Прадеш.

21 ноября 2016 года поезд сошел с рельсов в районе города Канпур в штате Уттар-Прадеш, в результате чего погибли 148 человек. Это авария стала крупнейшей железнодорожной катастрофой в Индии за последние шесть лет.

"Хиндустан таймс" пишет, что накануне власти Непала арестовали в Катманду гражданина Непала - основного подозреваемого по этому делу. Следствие полагает, что он связан с Пакистанской межведомственной разведкой.

Также под стражу были взяты еще четыре человек. Непальские власти считают, что они все являются агентами Пакистанской межведомственной разведки и частью разведсети, действующей в Пакистане, Малайзии и в ОАЭ.