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Финансы 24.02.2017 17:52

SECO и ВБ помогут Азербайджану усовершенствовать регулирование на финансовых рынках

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP), Госсекретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) и Всемирный банк (ВБ) в пятницу объявили о начале второй фазы проекта модернизации финансового сектора Азербайджана (FSMP2).

«Проект будет фокусироваться на сферах улучшения правовой базы в сфере регулирования на финансовых рынках, реорганизации банков, страхования вкладов, защиты правы потребителей и улучшения ситуации с нерабочими кредитами», - сказала ведущий эксперт ВБ по частному и финансовому сектору на Южном Кавказе Анжела Пригожина на презентации проекта.

По словам главы Совета директоров MBNP Руфата Асланлы, продолжительное сотрудничество с ВБ и SECO поможет Азербайджану воспользоваться передовым международным опытом.

Как сообщили в палате, реализация FSMP2 рассчитана в 2017-2020ггза счет гранта SECO на сумму $3 млн.

А.Ахундов

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Тэги: MBNP, SECO, ВБ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]