SECO и ВБ помогут Азербайджану усовершенствовать регулирование на финансовых рынках

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP), Госсекретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) и Всемирный банк (ВБ) в пятницу объявили о начале второй фазы проекта модернизации финансового сектора Азербайджана (FSMP2).

«Проект будет фокусироваться на сферах улучшения правовой базы в сфере регулирования на финансовых рынках, реорганизации банков, страхования вкладов, защиты правы потребителей и улучшения ситуации с нерабочими кредитами», - сказала ведущий эксперт ВБ по частному и финансовому сектору на Южном Кавказе Анжела Пригожина на презентации проекта.

По словам главы Совета директоров MBNP Руфата Асланлы, продолжительное сотрудничество с ВБ и SECO поможет Азербайджану воспользоваться передовым международным опытом.

Как сообщили в палате, реализация FSMP2 рассчитана в 2017-2020ггза счет гранта SECO на сумму $3 млн.

А.Ахундов