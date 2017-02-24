SECO и ВБ помогут Азербайджану усовершенствовать регулирование на финансовых рынках

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP), Госсекретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) и Всемирный банк (ВБ) в пятницу объявили о начале второй фазы проекта модернизации финансового сектора Азербайджана (FSMP2).
«Проект будет фокусироваться на сферах улучшения правовой базы в сфере регулирования на финансовых рынках, реорганизации банков, страхования вкладов, защиты правы потребителей и улучшения ситуации с нерабочими кредитами», - сказала ведущий эксперт ВБ по частному и финансовому сектору на Южном Кавказе Анжела Пригожина на презентации проекта.
По словам главы Совета директоров MBNP Руфата Асланлы, продолжительное сотрудничество с ВБ и SECO поможет Азербайджану воспользоваться передовым международным опытом.
Как сообщили в палате, реализация FSMP2 рассчитана в 2017-2020ггза счет гранта SECO на сумму $3 млн.
А.Ахундов
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