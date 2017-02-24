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ТЭК 24.02.2017 18:01

Участники проекта ЮГК поддерживают начало переговоров по поставкам в Европу дополнительных объемов газа по данному коридору

Участники проекта создания "Южного газового коридора" (ЮГК) поддерживают начало переговоров по поставкам в Европу дополнительных объемов газа по данному коридору, отмечается в информации министерства энергетики Азербайджана.

Совместную Декларацию по итогам 3-го министерского заседания Консультативного совета по реализации проекта создания Южного газового коридора 23 февраля в Баку подписали 12 участников встречи.

"Декларацию подписали представители Азербайджана, Албании, Болгарии, Грузии, Греции, Италии, Турции, Хорватии, Черногории, Великобритании, США и Еврокомиссии. В документе выражена поддержка началу соответствующих переговоров по поставкам в Европу дополнительных объемов газа с использованием Южного газового коридора», - отмечается в информации.

В документе указывается, что участники заседания заявили также о продолжении и углублении долгосрочных взаимоотношений между странами производителями энергоресурсов, поставщиками и потребителями, расположенными вдоль Южного газового коридора для надежного и устойчивого обеспечения газом из Азербайджана Грузии, Турции и страны Европы.

В декларации указывается, что участники заседания начнут оценку дальнейшего развития ЮГК, включая будущие объемы, новые соединительные газопроводы и дополнительные рынки.

Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается более $40 млрд.

Н.Аббасова

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Тэги: ГАЗ, ПОСТАВКИ, ПЕРЕГОВОРЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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