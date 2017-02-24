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Регион 24.02.2017 18:19

Илия Второй попросил премьера Армении придать грузинским церквям в Армении статус юридического лица

Премьер-министр Армении Карен Карапетян, находившийся в Тбилиси с официальным визитом, в пятницу посетил Католикоса-патриарха всея Грузии Илию Второго.

"Это была очень важная встреча", - заявил журналистам протоиерей Кахабер Гоготишвили.

По его словам, премьер-министр Армении подтвердил большое уважение и любовь главе Грузинской православной церкви.

При этом протоиерей отметил, что в ходе беседы патриарх попросил К.Карапетяна "придать грузинским церквям в Армении такой же статус, какой имеют армянские церкви в Грузии".

5 июля 2011 года в Гражданский кодекс Грузии были внесены изменения, в соответствие с которыми, грузинская епархия Армянской апостольской церкви, а также Римско-католическая церковь, Мусульманская община, Иудейская община и Баптистская церковь получили статус юридического лица.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АРМЕНИЯ, ЦЕРКВИ, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]