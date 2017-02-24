Ереван и Тбилиси договорились по вопросу варианта альтернативного автомобильного сообщения между Арменией и РФ - премьер Армении

Премьер-министры Армении и Грузии Карен Карапетян и Георгий Квирикашвили достигли договоренности по вопросу альтернативной автодороги, связывающей Армению с Россией.

"Если вас интересует, будет ли альтернатива Ларсу, то могу заверить, что да, будет. Об остальном - потом. Пока не раскрываю скобок", - сказал К.Карапетян журналистам в Тбилиси, которого цитируют армянские СМИ.

"Мы договорились как по вопросу Ларса, так и по вопросу энергетического коридора. Программа, с которой мы приехали в Грузию, полностью выполнена", - отметил премьер Армении.

Единственная автодорога из Армении в РФ пролегает через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс", который особенно в зимние периоды создает сложности для грузоперевозчиков. Ранее сообщалось о возможности задействования автодорог через Абхазию и Южную Осетию.

В минувший четверг возглавляемая премьером Армении Кареном Карапетяном делегация отправилась с официальным визитом в Тбилиси.

Ранее министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян сообщил журналистам в Ереване, что армянская правительственная делегация обсудит с руководством Грузии вопрос альтернативной автодороги, связывающей Армению с Россией.

"Есть положительные ожидания от предстоящего визита. Естественно, обсудим альтернативный автодороге Верхний Ларс вариант", - сказал министр.

По его словам, вопрос "достаточно щепетильный", и находится в плоскости российско-грузинских отношений.

"Армения лишь может оказать содействие (в поиске решения - ИФ)", - отметил министр.