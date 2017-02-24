Трамп недоволен ФБР из-за отсутствия успехов в расследовании утечек в прессу конфиденциальной информации

Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил недовольство ФРБ из-за отсутствия результатов в установлении личности тех, кто организовывал утечки секретных данных в СМИ, говорится в сообщении на странице президента в "Твиттере".

"ФБР абсолютно неспособно остановить людей, раскрывающих секретную информацию, тех, кто долгое время скрывался в нашей администрации", - говорится в сообщении.

"Они даже не могут их найти в самом ФБР. Конфиденциальная информация, которая может оказать разрушительный эффект на США, передается в СМИ. Найдите их немедленно!" - отмечается на странице Д.Трампа.

Как сообщалось, в частности, именно утечки в СМИ о контактах советника Д.Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком стали причиной того, что советник был вынужден уйти в отставку.