Азербайджан и Джибути весной начнут регулярные грузоперевозки

Азербайджан и Джибути подписали в пятницу в Баку межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере гражданской авиации.

Документ подписали президент ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) Джахангир Аскеров и министр иностранных дел и международного сотрудничества Джибути Махмуд Али Юсуф, сообщает пресс-служба AZAL.

Подписанное соглашение позволит выполнять регулярные пассажирские и грузовые перевозки между двумя странами, что, в свою очередь, будет способствовать экономическому и культурному развитию международных отношений.

"Регулярные грузовые авиаперевозки из Баку в Джибути планируется начать в конце марта – начале апреля", - отмечается в сообщении.

Дж.Аскеров на церемонии подписания отметил, что согласно достигнутой ранее договоренности на встрече с президентом Джибути Исмаилом Омаром Гелле, первым рейсом будет отправлена продукция азербайджанских производителей под брендом "Made in Azerbaijan" до 30 тонн. "Презентация азербайджанских товаров на новом рынке станет большим стимулом для начала взаимных торговых отношений и увеличения товарооборота между странами", - подчеркивает пресс-служба AZAL.

А.Азизов