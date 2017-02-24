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Инфраструктура и тендеры 24.02.2017 18:37

Минэкологии Азербайджана получит в 2017 году из бюджета 16 млн манатов для установки водоочистительных сооружений в 18 районах

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана получит в 2017 году из госбюджета 16 млн манатов на сооружение в 100 населенных пунктах модульных водоочистительных установок.

Президент И.Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах для улучшения обеспечения населения страны питьевой водой. Распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, данные средства будут выделены из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2017 год, для установки водоочистительных установок модульного типа в 100 населенных пунктах 18 районов, в которых проживают 64 тыс. человек.

В распоряжении указывается, что в 2007-2016гг аналогичные водоочистительные установки были установлены в 384 населенных пунктах 24 районов, в которых проживает более 620 тыс. человек.

А.Азизов

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Тэги: ВОДОСНАБЖЕНИЕ, УЛУЧШЕНИЕ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]