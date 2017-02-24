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Дальнее зарубежье 24.02.2017 19:02

Минфин США не будет спешить с обвинением Китая в валютных манипуляциях

Министерство финансов США не будет спешить с принятием решения о том, следует ли считать Китай валютным манипулятором.

Министр финансов США Стивен Мнучин в интервью CNBC заявил, что этот вопрос будет рассмотрен в рамках традиционного процесса.

"У Минфина есть определенный процесс, которому он следует, оценивая возможность валютных манипуляций, и мы будем следовать этому процессу, - отметил С.Мнучин. - Мы будем делать то, что делали в прошлом, и не примем каких-либо решений, пока этот процесс не будет завершен".

Таким образом, правительство США отступает от еще одного из агрессивных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, отмечают эксперты.

В ходе предвыборной кампании Д.Трамп обещал объявить Китай "валютным манипулятором" в первый день своего пребывания в Белом доме.

В интервью агентству Bloomberg С.Мнучин отметил, что Минфин США использует свой полугодовой доклад по мировым валютным стратегиям для вынесения решения о том, стоит ли считать Китай валютным манипулятором.

Вход этого доклада запланирован на апрель.

Никаких заявлений до апрельского доклада не будет, отметил С.Мнучин.

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Тэги: США, КИТАЙ, ОЦЕНКА, МНУЧИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]