Минфин США не будет спешить с обвинением Китая в валютных манипуляциях

Министерство финансов США не будет спешить с принятием решения о том, следует ли считать Китай валютным манипулятором.

Министр финансов США Стивен Мнучин в интервью CNBC заявил, что этот вопрос будет рассмотрен в рамках традиционного процесса.

"У Минфина есть определенный процесс, которому он следует, оценивая возможность валютных манипуляций, и мы будем следовать этому процессу, - отметил С.Мнучин. - Мы будем делать то, что делали в прошлом, и не примем каких-либо решений, пока этот процесс не будет завершен".

Таким образом, правительство США отступает от еще одного из агрессивных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, отмечают эксперты.

В ходе предвыборной кампании Д.Трамп обещал объявить Китай "валютным манипулятором" в первый день своего пребывания в Белом доме.

В интервью агентству Bloomberg С.Мнучин отметил, что Минфин США использует свой полугодовой доклад по мировым валютным стратегиям для вынесения решения о том, стоит ли считать Китай валютным манипулятором.

Вход этого доклада запланирован на апрель.

Никаких заявлений до апрельского доклада не будет, отметил С.Мнучин.