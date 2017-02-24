За абитуриентов, впервые участвующих во вступительных экзаменах в вузы и ссузы, экзаменационная плата будет выплачиваться из госбюджета Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по организации приема студентов в высшие и средние специализированные учебные заведения.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Согласно распоряжению из госбюджета будет оплачиваться участие абитуриентов, которые впервые участвуют во вступительных экзаменах в средние специальные и высшие учебные заведения (по степени бакалавра). Размер платы за участие в экзамене будет определяться Тарифным Советом.

Государственному экзаменационному центру поручено в течение 15 дней по завершению приема документов представить в Минфин список абитуриентов, которые примут участие в экзаменах.

В свою очередь, Минфин в течение 15 дней после получения данного списка, должен перечислить средства Государственному экзаменационному центру.

А.Азизов