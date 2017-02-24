Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7475 EUR   1.849 RUR   0.0303 GBR   2.1933 TRY   0.4888

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.66

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 13° 26 Фев 13° 27 Фев

Наука и образование 24.02.2017 19:01

За абитуриентов, впервые участвующих во вступительных экзаменах в вузы и ссузы, экзаменационная плата будет выплачиваться из госбюджета Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по организации приема студентов в высшие и средние специализированные учебные заведения.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Согласно распоряжению из госбюджета будет оплачиваться участие абитуриентов, которые впервые участвуют во вступительных экзаменах в средние специальные и высшие учебные заведения (по степени бакалавра). Размер платы за участие в экзамене будет определяться Тарифным Советом.

Государственному экзаменационному центру поручено в течение 15 дней по завершению приема документов представить в Минфин список абитуриентов, которые примут участие в экзаменах.

В свою очередь, Минфин в течение 15 дней после получения данного списка, должен перечислить средства Государственному экзаменационному центру.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВУЗЫ, СТУДЕНТЫ, ПРИЕМ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]