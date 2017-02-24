Changan Ford запустила пятый завод в Китае

Китайско-американское совместное предприятие Changan Ford Automobile Co. официально ввело в эксплуатацию завод в городе Харбин провинции Хэйлунцзян.

Он стал пятым предприятием СП на территории КНР, сообщает агентство "Синьхуа".

Производственные мощности завода составляют 200 тыс. автомобилей в год. На нем будет выпускаться модель Ford Focus.

Также Changan Ford запустила в Харбине 11 предприятий для производства автомобильных комплектующих.

Производство автомобилей Ford Focus началось в Китае в 2015 году. По итогам прошлого года объем продаж этой модели в стране составил 220 тыс. машин.

Общие производственные мощности остальных четырех автозаводов Changan Ford, расположенных в городах Чунцин и Ханчжоу, составляют 1,4 млн автомобилей в год.