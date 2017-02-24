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Дальнее зарубежье 24.02.2017 19:35

Changan Ford запустила пятый завод в Китае

Китайско-американское совместное предприятие Changan Ford Automobile Co. официально ввело в эксплуатацию завод в городе Харбин провинции Хэйлунцзян.

Он стал пятым предприятием СП на территории КНР, сообщает агентство "Синьхуа".

Производственные мощности завода составляют 200 тыс. автомобилей в год. На нем будет выпускаться модель Ford Focus.

Также Changan Ford запустила в Харбине 11 предприятий для производства автомобильных комплектующих.

Производство автомобилей Ford Focus началось в Китае в 2015 году. По итогам прошлого года объем продаж этой модели в стране составил 220 тыс. машин.

Общие производственные мощности остальных четырех автозаводов Changan Ford, расположенных в городах Чунцин и Ханчжоу, составляют 1,4 млн автомобилей в год.

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Тэги: КИТАЙ, США, АВТОМОБИЛИ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]