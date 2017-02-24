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ТЭК 24.02.2017 19:50

Цены на нефть продолжают снижение, Brent торгуется на уровне $55,22 за баррель

Цены на нефть продолжают снижаться на торгах в пятницу после существенного подъема накануне.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 снизилась на $0,36 (0,64%) до $56,22 за баррель.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,24 (0,44%) - до $54,21 за баррель.

В четверг цены на нефть Brent и WTI выросли соответственно на 1,3% и 1,6% после публикации данных Минэнерго США, указавших на менее существенное, чем ожидалось, повышение запасов нефти в стране за прошлую неделю.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 564 тыс. баррелей и достигли 518,683 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,4 млн баррелей.

Менее значительное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти в США обусловлено, главным образом, резким уменьшением импорта нефти страной. Это, вероятно, является сигналом того, что сокращение добычи нефтедобывающими государствами начинает сказываться на рынке, отмечают эксперты.

Данные Минэнерго США также указали на рост добычи нефти в стране на прошлой неделе до максимального уровня с апреля 2016 года - 9 млн баррелей в сутки.

"Очевидно, что американские производители нефти восстанавливают объемы добычи", - отмечает главный аналитик National Australia Bank Фин Зибель.

Очередной отчет Baker Hughes Inc. о количестве действующих буровых установок в США будет опубликован позднее в пятницу. Число установок увеличивается уже пять недель подряд, являясь максимальным с октября 2015 года.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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