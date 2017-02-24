Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на американские СМИ, подтвердив, что часть из них считает "врагами народа".
"Несколько дней назад я назвал фальшивые новости врагами народа - и они и есть", - заявил Д.Трамп, выступая в пятницу на Конференции консервативных политических действий.
По словам президента, он не против всей прессы. "Я не против СМИ, не против прессы, я не против плохих историй, если я заслужил это", - подчеркнул Д.Трамп.
Он отметил, что выступает против тех СМИ, которые "придумывают истории, придумывают источники".
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