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Дальнее зарубежье 24.02.2017 20:10

Президент США сравнил СМИ, публикующие ложные сообщения, с "врагами народа"

Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на американские СМИ, подтвердив, что часть из них считает "врагами народа".

"Несколько дней назад я назвал фальшивые новости врагами народа - и они и есть", - заявил Д.Трамп, выступая в пятницу на Конференции консервативных политических действий.

По словам президента, он не против всей прессы. "Я не против СМИ, не против прессы, я не против плохих историй, если я заслужил это", - подчеркнул Д.Трамп.

Он отметил, что выступает против тех СМИ, которые "придумывают истории, придумывают источники".

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Тэги: ТРАМП, СМИ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]